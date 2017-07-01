الفحص الطبي يؤكد إصابة محمد جابر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - أحمد سعيد وهاني العوضي

تعرض محمد أسامة جابر، لاعب نادي سموحة وصانع ألعاب المنتخب الوطني لكرة السلة، لإصابة خلال مباراة بورتوريكو، وبعد الفحص الطبي تبين أنها عبارة عن التواء في الكاحل.

شاهد أيضا

ويلتقي المنتخب الوطني مساء الأحد مع ليتوانيا، في ثاني مباريات المجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها الصالة المغطاة بستاد القاهرة.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا صعبًأ على منتخب بورتريكو بنتيجة 67-65، في المباراة الأفتتاحية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 9 يوليو الجاري.