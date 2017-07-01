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الفحص الطبي يؤكد إصابة محمد جابر

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الفحص الطبي يؤكد إصابة محمد جابر الفحص الطبي يؤكد إصابة محمد جابر

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كتب - أحمد سعيد وهاني العوضي

تعرض محمد أسامة جابر، لاعب نادي سموحة وصانع ألعاب الوطني لكرة السلة، لإصابة خلال مباراة بورتوريكو، وبعد الفحص الطبي تبين أنها عبارة عن التواء في الكاحل.

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ويلتقي المنتخب الوطني مساء الأحد مع ليتوانيا، في ثاني مباريات المجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها الصالة المغطاة بستاد القاهرة.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا صعبًأ على منتخب بورتريكو بنتيجة 67-65، في المباراة الأفتتاحية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة، التي تستضيفها خلال الفترة من 1 وحتى 9 يوليو الجاري.

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