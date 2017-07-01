إكرامي عن التعادل مع زاناكو: «العبرة بالنهايات»

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علق شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام زاناكو الزامبي، اليوم السبت، مؤكدًا أن العبرة دائمًا تكون بالنهايات.

وكتب إكرامي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «العبرة دائمًا بكمال النهايات وليس نقص البدايات إن شاء الله الحسم و التأهل في الجولة الأخيرة من القاهرة».

وتعادل الأهلي مع نظيره زاناكو الزامبي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هيروستاديوم، في إطار الجولة الخامسة، بدوري أبطال إفريقيا.

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بهذه النتيجة، ارتفع رصيد زاناكو إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، ورفع الأهلي رصيده لـ8 نقاط في المركز الثالث خلف الوداد المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.



