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مؤمن سليمان: الحسد وراء تراجع نتائج سموحة

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مؤمن سليمان: الحسد وراء تراجع نتائج سموحة مؤمن سليمان: الحسد وراء تراجع نتائج سموحة

التحرير

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أكد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق سموحة أن السر وراء تضاؤل فرص تأهل سموحة لدور 8 في بطولة الكونفدرالية سوء التوفيق والحسد

وقال سليمان خلال تصريحات إذاعية: "مستحيل أن يكون أمام اللاعب فرصة لاحراز هدف ويهدرها ومايحدث من إهدار الفرص سببه سوء توفيق".

وأضاف: "هناك عوامل أخرى مثل الإصابات الكثيرة في الفريق، بالإضافة لحمل المباريات، فنحن لعبنا 10 لقاءات في سفريات مختلفة".

وأستكمل: "سموحة يعاني من الحسد والفريقغاب عنه 6 لاعبين أساسيين، في مباراة الأمس، وهذا لا يحدث كثيرًا".

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وكشف مؤمن سليمان المدير الفني لفريق سموحة، عن موقف "إسلام محارب" صانع ألعاب الفريق السكندري، مؤكدًا أن الأهلي بات قريبًا من حسم الصفقة لصالحه خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.

مؤكدًا على أنه نصح إسلام محارب، بأن يركز مع الفريق، نظرًا لعدم انتهاء الموسم، قائلاً: "نصحته أن الموسم لم ينتهي، وعليه التركيز مع فريقه، بغض النظر عن العروض التي جاءت له، فالأهلي تحدث معه وأعتقد أن لم يفاوضه".

وتعادل سموحة أمس مع زيكسو الزامبي، بهدف لمثله، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالكونفدرالية.

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التحرير

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