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منتخب مصر يفتتح مشواره في مونديال السلة بالفوز على بورتوريكو

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منتخب مصر يفتتح مشواره في مونديال السلة بالفوز على بورتوريكو منتخب مصر يفتتح مشواره في مونديال السلة بالفوز على بورتوريكو

التحرير

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كتب: هاني العوضي وأحمد سعيد

نجح الوطني في تحقيق الفوز الأول في كأس العالم لكرة السلة للشباب بصعوبة على حساب بورتوريكو بنتيجة 65/67.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب في مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، بدايةً من اليوم وحتى التاسع من يوليو المقبل. 

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أنهى المنتخب المصري الربع الأول متقدماً بنتيجة 13/26، قبل أن يوسع الفارق في الربع الثاني ويتقدم مع نهايته 27/44.

وقلص منتخب بورتوريكو النتيجة في الربع الثالث، الذي انتهى بتقدم 44/58، ولكن منتخب مصر نجح في حسم المباراة لصالحه في الربع الأخير بنتيجة 65/67 

يتواجد كلا المنتخبين في المجموعة الثانية، إلى جانب ليتوانيا، التي حققت الفوز على ألمانيا اليوم بنتيجة 79/98.

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التحرير

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