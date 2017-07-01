محافظ الأقصر يتفقد السوق السياحي بعد حريق شب فيه

الأقصر - محمد محروس:

تفقد محافظ الأقصر، محمد بدر، منطقة السوق السياحي في مدينة الأقصر للاطمئنان على سلامة المواطنين ومتابعة أعمال تأمين وحماية المنطقة، عقب السيطرة على حريق شب بإحدى العقارات بمنطقة السوق.

ووجه المحافظ بالتأكد من جودة أسلاك الكهرباء وإزالة أية مخلفات داخل المنطقة والمرور الدوري عليها وتكثيف أعمال الحماية والتأمين.

وكانت قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق شب بمخزن بالدور الأرضي في أحد العقارات السكنية القديمة الخالية من السكان بمنطقة السوق السياحي بشارع كيلوباترا وسط مدينة الأقصر، حيث أسفر الحريق عن خسائر طفيفة وتلفيات بسيطة في مخلفات مخزن (ببدروم) العقار عبارة عن أخشاب قديمة وبعض المفروشات والأثاث فيما لم تتسبب النيران في إصابات بشرية، حيث تبين خلو العقار من السكان وعدم استغلاله من قبل ملاكه منذ فترة طويلة ولم يتم بعد التعرف على سبب الحريق.

وتوجه المحافظ أثناء نشوب الحريق، يرافقه رئيس مدينة الأقصر وعدد من القيادات الأمنية إلى منطقة الحادث، وأشرف بنفسه على عملية إطفاء الحريق التي استمرت لأكثر من ساعة.

كما أجرى جولة داخل منطقة السوق السياحي وسط المدينة للاطمئنان على المنشآت التجارية والبازارات والمحال داخله.

وشدد خلال جولته بالسوق على ضرورة إحكام وسائل التأمين في الشارع، ووضع طفايات حريق داخل المنشآت، وإزالة أية مخلفات، والتاكد من جودة أسلاك الكهرباء وسلامتها، موجهًا مسؤولي الحي والكهرباء ومشرفي النظافة بالمرور الدوري في منطقة السوق والمناطق المحيطة، والتأكد من أعمال التأمين والحماية.​