وفد "النواب" يعود إلى القاهرة بعد انسحابهم من مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، عدد من أعضاء مجلس النواب قادمين من باريس، بعد انسحابهم من المشاركة في مؤتمر المعارضة الإيرانية، الذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس بعنوان "إلى أين تذهب إيران".

وقال النائب مرتضي العربي، أحد النواب المشاركين في المؤتمر، إنه قرر انسحابه وجميع النواب المصريين من المؤتمر وعدم حضور أي جلسة من جلساته، تلبية لرغبة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدعوة لحضور الموتمر وجهت لهم بشكل شخصي، وأن في مثل هذه المحافل لا يتم إبلاغ المجلس بالدعوة، خاصة وأن المؤتمر خاص بالمعارضة الإيرانية، وهو ما يتقف مع السياسية المصرية.

وأوضح العربي، إنه بمجرد أن تم إبلاغ الوفود بعدم رغبة مجلس النواب في مشاركتهم بالمؤتمر، تم إنهاء إجراءات المغادرة من باريس للعودة على الفور للقاهرة، بعدما كان مقرًرا أن يعودوا الثلاثاء.

وكان المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، قال إن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قرر إحالة الخمسة نواب الذين سافروا إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، إلى التحقيق.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مجلس النواب السبت.

وحصل "مصراوي"، على أسماء أعضاء مجلس النواب، الذين شاركوا في مؤتمر المعارضة الإيرانية، وهم: النائب جمال عباس، والنائب البدري ضيف، والنائب محمود محيي الدين، والنائب مرتضى العربي، والنائب داود الوادى والي.

يأتى ذلك في الوقت الذي رفض فيه مجلس النواب، الإذن لأي من النواب بحضور الموتمر. وأعلن المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، أنه ورد لعدد من النواب دعوات شخصية غير رسمية للسفر إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، حيث انتهى مكتب المجلس إلى عدم الموافقة على حضور ذلك المؤتمر أو الإذن بالسفر لهم.

ونفى مجلس النواب، وجود أي تمثيل برلماني رسمي له بهذا المؤتمر.