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فيديو| وزير التموين: «أسعار السلع التموينية لن ترتفع حتى نهاية العام»

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فيديو| وزير التموين: «أسعار السلع التموينية لن ترتفع حتى نهاية العام» فيديو| وزير التموين: «أسعار السلع التموينية لن ترتفع حتى نهاية العام»

التحرير

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قال وزير ، الدكتور علي مصلحي، إنه لا زيادة في كروت الشحن والسجائر، ولا يمكن أن تزيد.

 وعلق وتابع مصلحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي» على شكاوى البعض من ارتفاع الأسعار، بقوله: «بأمانة بعض هؤلاء عندهم حق، والبعض الآخر يبالغ في هذا، ومن لا يستطيع العيش في ظل هذه الظروف عليه أن يتقدم لوزارة التضامن الاجتماعي لإجراء بحث اجتماعي للحصول على مساعدات من الدولة».

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 وذكر وزير التموين، أنه سيصدر قرارًا غدًا الأحد بسحب تراخيص التموين من كل منفذ يزيد من أسعار السلع التموينة الأساسية، موضحًا: «لم ولن ترتفع أسعار السلع التموينية حتى نهاية العام».
 

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التحرير

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