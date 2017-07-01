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إقالة مدرب الهلال السوداني بعد الخروج الأفريقي

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إقالة مدرب الهلال السوداني بعد الخروج الأفريقي إقالة مدرب الهلال السوداني بعد الخروج الأفريقي

التحرير

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أعلن نادي الهلال السوداني، اليوم السبت، إقالة نبيل الكوكي المدير الفني التونسي من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر النادي الهلال على صفحته على "فيس بوك"، أن النادي قرر فسخ عقد المهاجم الغاني تيتيه، وإقالة المدير الفني نبيل الكوكي، ومدرب الحراس، بسبب سوء النتائج.

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وفشل الهلال السوداني في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعد الهزيمة أمام المريخ، حيث توقف رصيده عند النقطة الرابعة، لتصبح المنافسة بين المريخ وفيرافيارو على حسم البطاقة الثانية بعد تأهل النجم التونسي رسميًا.

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