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حسام حسن للاعبي المصري: هجوم الأهلي سر تفوقه

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حسام حسن للاعبي المصري: هجوم الأهلي سر تفوقه حسام حسن للاعبي المصري: هجوم الأهلي سر تفوقه

التحرير

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم في معسكرة المغلق المقام في برج العرب، استعدادًا لمباراته المرتقبة مع الأهلي ، والمقررة إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

جاء مران الفريق حماسيًا وقويًا، وركز حسام حسن المدير الفنى للمصري على النواحي الخططية والتكتيكية الخاصة بالتمركز وسرعة التحول من الهجوم الى الدفاع، واختتم المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب استمرت 20 دقيقة. 

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وحذر المدير الفني لاعبيه من التهاون خلال المباراة، مؤكدًا لهم على أهميتها في حسم صراع المربع الذهبي قبل الجولة الأخير، حيث يعقد حسام حسن جلسات خاصة مع لاعبي المصري، من أجل تحفيظهم أدوارهم فى اللقاء المرتقب مع الأهلي.

كما حذر حسن لاعبي المصري من قوة هجوم الأهلي مشددًا على أنه اقوى خطوط الفريق وسر تفوقه.

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