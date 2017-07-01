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أحمد الشناوي: الزمالك قادر على تحقيق الفوز في لقاء كابس

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أحمد الشناوي: الزمالك قادر على تحقيق الفوز في لقاء كابس أحمد الشناوي: الزمالك قادر على تحقيق الفوز في لقاء كابس

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قال أحمد الشناوي حارس مرمي فريق ، إن الفريق سيخوض مباراة صعبة أمام كابس يونايتد الزيمبابوي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف حارس الزمالك:" الزمالك سيعود بالفوز من زيمبابوي، والفريق هدفه حصد الثلاث نقاط، حتى يقترب من التأهل لدور الـ8 في البطولة".

وتابع أحمد الشناوي: "اللاعبين على تعاهدوا على تحقيق الفوز في اللقاء وتعويض ماحدث في لقاء اتحاد العاصمة".

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وواصل قائلاً: "أنا أتحدث بالنيابة عن الفريق ككل، أنا لدي أحساسس أننا سنخوض مباراة كبيرة وإن شاء الله هنرجع من زيمبابوي بنتيجة إيجابية وننتتظر أهلي طرابلس بالقاهرة".

واختتم: "الزمالك مكانه الطبيعي في الأدوار النهائية بدليل الصعود في العام الماضي لنهائي دوري الأبطال، ومن قبل نصف نهائي الكونفدرالية".

ويلتقي الزمالك مع كابس يونايتد، في الثالثة عصر الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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