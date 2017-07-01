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تعطل حركة القطارات على خط «القاهرة- السد العالي»

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تعطل حركة القطارات على خط «القاهرة- السد العالي» تعطل حركة القطارات على خط «القاهرة- السد العالي»

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أعلنت هيئة السكة الحديد تعطل حركة مسير القطارات نتيجة سقوط كابل ضغط عالي على شريط السكة الحديد بين البدرشين والحوامديه على خط القاهرة أسوان.

وhوضحت الهيئة في بيان لها أنه نتيجة سقوط كابل كهرباء من خطوط الضغط العالى تسبب في تعطيل خط القاهرة أسوان في المسافة بين البدرشين والحوامدية لحين رفع كابل الكهرباء حرصا على أمن وسلامة مسيىر القطارات.

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واعتذرت هيئة السكة الحديد فى بيانها لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة حدوث بعض التأخيرات على خط القاهرة أسوان  لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة حرصا على سلامتهم.

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