نائبة بلجيكية: ندعم رؤية المقاومة الإيرانية تجاه المرأة

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أكدت النائبة البلجيكية، إل فان هوف، أنها تدعم بقوة رؤية السيدة مريم رجوي فيما يخص النساء الإيرانيات ومساواتها مع الرجل وإعطائهن حقوقهن الكاملة ضمن الدولة، مشيرة إلى أنهم يهتمون كثيرا بالعلاقات مع المقاومة، لا سيما مجال حقوق المرأة في إيران.

وأشارت " هوف" خلال المؤتمر السنوي الذي عقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن إيران في المرتبة 193 من ناحية حقوق المرأة واصفة ذلك بأنه " شيء معيب".

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وأوضحت أن المقاومة الإيرانية تمثل الاتجاه السليم لتفسير الدين وليس الملالي، مبينة أن الإسلام هو دين التسامح وهذا يتعلق أيضا بحقوق المرأة في الإسلام، مبينة أن حركة مجاهدي خلق تدعم المسلمات وتمتلك تفسيرا سويا للإنسان يقف في وجه التفسيرات العنصرية، قائلة "هذا ما يعطينا الكثير من الأمل من أجل مستقبل إيران ومستقبل العالم".