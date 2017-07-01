أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| السعيد مهاجما الحكومة: «هي التسعيرة الجبرية أباحة»

Google+ Print
فيديو| السعيد مهاجما الحكومة: «هي التسعيرة الجبرية أباحة» فيديو| السعيد مهاجما الحكومة: «هي التسعيرة الجبرية أباحة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استغرب رفعت السعيد، رئيس المجلس الرئاسي بحزب التجمع، خوف المسئولين من فرض التسعيرة الجبرية على السلع والمنتجات لمواجهة جشع التجار.

 وتابع السعيد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، هجومه على الحالية بقوله: «هي التسعيرة الجبرية عيب ولا أباحة  ولا خطر، طول عمر بتعمل هذه التسعيرة، فهناك فروق كبيرة في الأسعار لنفس السلعة.. نحن نحتاج قانون لضبط السوق».

شاهد أيضا

وأكد أن رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، يخضع لمطالبات التجار، موضحًا: «لو رئيس الحكومة مش قادر يواجه التجار بالقانون يستقيل أحسن».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة