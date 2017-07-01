فيديو| السعيد مهاجما الحكومة: «هي التسعيرة الجبرية أباحة»

التحرير

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استغرب رفعت السعيد، رئيس المجلس الرئاسي بحزب التجمع، خوف المسئولين من فرض التسعيرة الجبرية على السلع والمنتجات لمواجهة جشع التجار.

وتابع السعيد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، هجومه على الحكومة الحالية بقوله: «هي التسعيرة الجبرية عيب ولا أباحة ولا خطر، طول عمر مصر بتعمل هذه التسعيرة، فهناك فروق كبيرة في الأسعار لنفس السلعة.. نحن نحتاج قانون لضبط السوق».

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وأكد أن رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، يخضع لمطالبات التجار، موضحًا: «لو رئيس الحكومة مش قادر يواجه التجار بالقانون يستقيل أحسن».