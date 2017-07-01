فيديو| محلل إماراتي: وجود قاعدة عربية عسكرية في البحرين يضمن للخليج القوة

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قال جاسم خلفان، الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، إن قطر بعد رفضها لمطالب الدول العربية، تتبع «الشيطان وإخوانه والمجوس والفرس».



وأضاف خلفان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «TeN»، أن قطر تسعى لتقسيم المنطقة، فهي تظن أن الدول التي تخدمها أو الاستخبارات العالمية ستقف معها، ولكن العالم قد تغير بمجرد تغير الإدارة الأمريكية في عهد أوباما ومن سبقه، جاءت إدارة أخرى تلامس عيش العالم، والإرهاب وصل في كل البلدان العربية، والرأي العالمي يطالب قطر بوقف الإرهاب".



وأشار خلفان إلى أن قطر تتجه للمجهول في ظل الابتعاد عن الخليج العربي، مضيفا: «سياسة قطر تأتي من خلف الكواليس وتميم يفعل ما يؤمر به».

وأكد أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن الإرهاب الذي انتشر في المنطقة العربية وخاصة بعد رفض قطر مطالب الدول العربية، متابعا: «لن تستطيع دويلة هزيمة 4 دول عربية مجتمعة».



وعن ما تردد إقامة قاعدة عربية عسكرية في البحرين، أوضح: «وجود قاعدة تركية في قطر كذلك الحرس الثوري الإيراني، يجعل من إنشاء قاعدة عسكرية أمرًا ملحًا حتى يكون للخليج قوة، وسيكون إنشاءها أمرا طبيعيا لصد كل تصرفات خرقاء قد تصيبنا».