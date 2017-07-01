فيديو| أحمد موسى: «الأغنياء بيشتكوا من غلاء الأسعار»

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انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب قرار رفع أسعار الوقود، قائلًا: "مفيش سلعة إلا وزادت والمواطن هو اللي بيدفع التمن، وكل المستويات متضايقة من غلاء الأسعار".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، "طبقة الأغنياء بيشتكوا من غلاء الأسعار، رغم انهم مستفدين من الدعم المقدم من الدولة"، مؤكدأ أن ارتفاع اسعار المحروقات أضاع على المصريين فرحة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

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وتابع: "يا سيادة وزير البترول حضرتك بترفع البنزين ليه في الوقت دا، واشمعنا بنزين 92 بخمسة جنية ليه ميبقاش باربعة ونص، يعني هي دي الهيدية اللي بتقدموها للمصريين في 30 يونيو، والناس اضايقت ومحدش نزل".