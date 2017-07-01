رئيس الوزراء: قراراتنا "صحيحة".. وماضون في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مساء السبت، اجتماعاً موسعاً بمقر هيئة الاستثمار، ضم وزراء: الإسكان، والتضامن، والإنتاج الحربي، والبترول، والتجارة والصناعة، والري، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتموين، والتخطيط، والنقل.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على المضي في تطبيق إجراءات برنامج الحماية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن القرارات التي تتخذها الحكومة صحيحة ولا تستهدف سوى صالح الوطن والمواطن.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صرف تعويضات شركات المقاولات في العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتسوية الأوضاع مع تلك الشركات، لتعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات بعد زيادة سعر الصرف، وذلك بما يساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعات الاسكان والانتهاء منها وفق المعدلات المستهدفة.

على جانب آخر، وجه رئيس الوزراء، المحافظين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الزيادة في أسعار تكلفة نقل الركاب والبضائع داخل المحافظات وخارجها في ضوء أسعار الوقود الجديدة التي تم تطبيقها، والاستمرار في المتابعة الجادة والرصد الميداني المستمر، وفرض عقوبات على المخالفين، وتقديم تقرير حول الموقف أولاً بأول.

كما كلف وزير النقل بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الزيادة المناسبة لمنع الاستغلال والعشوائية والتلاعب في تعرفة النقل وبخاصة للبضائع.

كما أكد رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على ضبط أسعار مختلف السلع والخدمات، هذا بالإضافة إلى التأكد من ضخ الكميات اللازمة من السلع في مختلف المنافذ بالمحافظات بما يساهم في تلبية الاحتياجات ويساعد في السيطرة على الأسعار. كما وجه باستمرار تفعيل دور الأجهزة الرقابية في هذا الشأن.