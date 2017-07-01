أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الاتحاد الأوروبي "لا يملك هاتفا ذكيا"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الاتحاد الأوروبي "لا يملك هاتفا ذكيا"

09:24 م السبت 01 يوليو 2017

جان كلود يونكر رئيس الاتحاد الأوروبي

لندن – (بي بي سي):
قال جان كلود يونكر رئيس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي إنه لا يملك هاتفا ذكيا.

وجاء هذا الاعتراف لحظة مشاركته في تنصيب إستونيا المعروفة بارتفاع مستوى التطبيقات الرقمية فيها لرئاسة الاتحاد الأوروبي .

وقا يونكر مازحا إن رئيس وزراء إستونيا أرسل له بطاقة بريدية يدعوه فيها إلى العاصمة تالين، على نمط أساليب القرن التاسع عشر.

وتفيد مصادر الاتحاد الأوروبي أن الرئيس يستخدم موديلا قديما من هواتف نوكيا.

يذكر أن يونكر كان رئيسا لوزراء لوكسيمبورغ، لكنه قال إنه لا يستطيع أن يكون رئيسا لوزراء إستونيا بهذه الخبرة التكنولوجية التي يملكها.

والمعروف أن إستونيا من أكثر الدول الأوروبية استخداما للتكنولوجيا، وكانت أول دولة أوروبية تستخدم التصويت الإلكتروني.

وتأمل إستونيا بتطوير الاستخدامات التكنولوجية في أجهزة الاتحاد الأوروبي خلال رئاستها له التي تستمر ستة أشهر، إلى جانب أولويات أخرى للاتحاد كموضوع الهجرة وخروج بريطانيا.

ويأتي اعتراف يونكر بعد 10 سنوات من إطلاق شركة أبل هاتفها الذكي آيفون.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فرنسا : مصر شريك مهم بالنسبة لنا وتربطنا بها علاقة ثقة

    فرنسا : شريك مهم بالنسبة لنا وتربطنا بها علاقة ثقة

    أخبار
  • روسيا تمدد عقوباتها على الغرب حتى نهاية 2018

    روسيا تمدد عقوباتها على الغرب حتى نهاية 2018

    أخبار
  • تركيا تمنع صحفي بهيئة

    تركيا تمنع صحفي بهيئة "بي بي سي" من دخول أراضيها

    أخبار
  • رئيس المفوضية الأوروبية: نأمل في قرب إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان

    رئيس المفوضية الأوروبية: نأمل في قرب إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع

    أخبار

إعلان

e3dbc8bd90.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة