أزمة جديدة تحت القبة بسبب «مؤتمر المعارضة الإيرانية»

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أزمة جديدة تحت قبة البرلمان، بعد تلقي نواب بالمجلس دعوات لحضور المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية والمقام في باريس بفرنسا، وهو الأمر الذي تكرر العام الماضي وعلى إثره سافر النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، لحضور نفس المؤتمر، الأمر الذي آثار جدلاً كبيراً حينذاك، وهو ما دعا مجلس النواب إلي استباق الأمر تلك المرة باصدار بياناً رسمياً لعدم بأن النواب تلقوا دعوات شخصية، نافياً وجود أي تمثيل برلماني رسمي له بهذا المؤتمر.

وورد في بيان مجلس النواب أنه ورد لعدد من النواب دعوات شخصية غير رسمية للسفر إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، وأن مكتب المجلس قرر عدم الموافقة على حضور ذلك المؤتمر، أو الإذن بالسفر النواب، وأن المجلس ينفي وجود أي تمثيل برلماني رسمي له بهذا المؤتمر.

وقال جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام في مصر بشأن مشاركته في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم يشوبها الكثير من المغالطات.

وأضاف عباس أنه تلقى دعوة لحضور فعاليات المؤتمر بعنوان «إلى أين تذهب إيران»، مؤكدًا أن البرلمان لم يرسل له أي رسالة رسمية أو تنبيه يفيد عدم مشاركته بالمؤتمر إلا وهو على متن الطائرة، وبالتالي اضطر إلى استكمال الرحلة

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وأكد النائب البرلماني أنه فور قراءة الرسالة انسحب من محل إقامته هناك، ولم يشارك في أي فاعلية واحدة بالمؤتمر، ولن يوجد في القاعة على الإطلاق، مذكرًا أنه حاليا في مطار باريس للعودة إلى القاهرة.

من جانبه قال المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، قرر إحالة الـ5 نواب الذين سافروا الى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية دون الحصول على إذن مسبق من البرلمان، إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معهم وفقًا لبيان رسمي للمجلس نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وانطلقت في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت فعاليات مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي بمشاركة الجاليات الإيرانية المنتشرة في مختلف دول العالم.