بالصور.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يتابعان تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم السبت، يرافقه اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، مجمع المواقف العمومي بمدينة كفر الشيخ لمتابعة انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، والتأكد من وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على السيارات، واللوحات الإرشادية داخل المواقف.

وتابع المحافظ ومدير الأمن، أثناء تفقدهما مجمع المواقف، مدى تشديد الرقابة وإجراءات ضبط مخالفي التعريفة الجديدة التي اعتمدها المحافظ مؤخرًا، تنفيذًا لقرار تحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي أول من أمس الخميس.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات يرتكبها قائدو مركبات نقل الركاب، ومن بينها مخالفة التعريفة الجديدة المقررة، وذلك على الخط الساخن 114، والرقم الأرضي 0473220792 التابع لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

شارك في الجولة اللواء فريد مصطفى حكمدار مديرية الأمن، والعميد جمال إبراهيم مدير إدارة المرور، والعميد محمد رميح مأمور قسم أول كفر الشيخ، والمقدم دكتور محمد رافع رئيس مباحث المرور، والعقيد أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، واللواء عبد الفتاح عبد المعطى مدير عام مشروع المواقف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.​