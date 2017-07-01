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التعليم العالي: 35 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اليوم

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي: 35 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اليوم

09:00 م السبت 01 يوليو 2017

التعليم العالي: 35 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اليوم

كتبت- داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن الكليات التي تعتمد اختبارات القدرات كأحد أنظمة القبول بها، كانت قد بدأت صباح اليوم السبت، في استقبال طلاب الثانوية العامة، لأداء الاختبارات للعام الدراسى 2017/2018.

وأوضح عطا، أن عدد الطلاب الذين سجلوا اختبارات القدرات على موقع التنسيق بلغ حتى الآن نحو ٣٥ ألف طالب وطالبة، في كليات التربية الرياضية والموسيقية، وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية.

وتابع عطا: "الطلاب بعد اجتيازهم للاختبارات يتم تسجل أسمائهم وبياناتهم على قاعدة بيانات موقع التنسيق الإلكتروني، ليتم الترشيح بناء عليها"، موضحاً أن الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

وأردف المشرف العام على التنسيق: "الامتحانات تجري في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصا على الشفافية مع الطلاب".

ويذكر إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت موعد بدء تسجيل لطلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات للكليات التي تعمل بهذا النظام كمعيار للقبول بها، بداية من 1 يوليو، وحتى 18 من الشهر الجاري.

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مصراوي Masrawy

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