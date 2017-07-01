وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة القطرية

القاهرة - (د ب أ):

بحث وزيرا خارجية مصر وألمانيا هاتفيا اليوم السبت تطورات الأزمة القطرية.

وقال المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا اليوم السبت نظيره الألماني زيجمار جابريل تناول مستجدات وتطورات الأزمة القطرية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير خارجية المانيا "أشار الى حرصه علي الاتصال بالوزير سامح شكري في مستهل جولته الخليجية للاستماع إلى وجهة النظر المصرية تجاه الأزمة، وتجاه مطالب الدول الأربع من الجانب القطري، حيث قدم وزير الخارجية عرضاً مستفيضاً للأسباب التي دفعت مصر الى اتخاذ قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وما تكبدته مصر من خسائر وقدمته من تضحيات جسام على مدار السنوات الماضية نتيجة للتدخلات القطرية السلبية في الشأن المصري الداخلي"، بحسب بيان للخارجية المصرية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وبحسب البيان، أعرب وزير خارجية ألمانيا عن اعتزامه الاتصال مرة أخرى بالوزير سامح شكري عقب انتهائه من جولته الخليجية، كما أعرب عن نيته في القيام بزيارة الى مصر لاستكمال التشاور والتنسيق مع الجانب المصري.