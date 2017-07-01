طريقة معرفة قياس الدراجة المناسبة لك



كتب - هشام عواض:

زادت أسعار المواصلات والبنزين أيضًا، مما دفع البعض إلى الابتعاد عن وسائل المواصلات قدر الإمكان، والاستعانة بالدراجة قدر الإمكان للتنقل في الأماكن القريبة.

وبعد أخذ قرار اقتناء الدراجة يجب عليك في بادئ الأمر قبل أن تفكر في ماركتها وشكلها ولونها، وأن تضع ميزانية معينة لشراء الدراجة، وأيضًا أن تعرف ما مقاس الدراجة الذي يناسبك، بحسب موقع "simplybike".

واقتناء الدراجة التي تتناسب مع مقاسك شئ ضروري جدًا، لأن أي انحراف بالمليمتر عن القياس المناسب لجسمك ووضعك على دراجة الشارع بالذات قد يؤدي إلى حدوث تلف في الدراجة وقد يؤدي إلى مشكلات صحية بك أيضًا.

ولكي تعرف قياس الدراجة المناسبة لك، يتم بمعرفة مسافة مكان جلوسك عن الأرض مضروبًا في "0,65" فذلك يعطيك مقاس الدراجة المناسب لك.

وطريقة القياس هي، بالوقوف أمام جدار وابعد بين رجليك مسافة 20 سم. ثم أحضر كتابًا سميكًا وضعه بين رجليك كأنه سرج الدراجة بأن يكون الكتاب متعامدًا مع الحائط.

وبعد ذلك استعين بشخص يساعدك ويرسم خطًا فوق مستوى الكتاب على الحائط، ثم يقوم قياس المسافة من الأرض حتى الخط. وفي النهاية اضرب هذا الناتج بـ 0.65 لتحصل على المقاس لدراجتك.

