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21 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمواجهة الأهلي

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21 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمواجهة الأهلي 21 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمواجهة الأهلي

التحرير

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أعلن حسام حسن المدير الفني، للنادي المصري، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي، في إطار الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، والمقرر إقامتها يوم 4 يوليو الجاري على ملعب برج العرب.

وجاءت قائمة المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى : أحمد بوسكا - أحمد عبد الفتاح.

خط الدفاع : محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - إسلام صلاح - ويلسون اكاكبو - أسامة عزب - كريم العراقي - أحمد فوزي.

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خط الوسط : فريد شوقى - عبدالله بيكا - عمرو موسى - أحمد قطاوي - أحمد كابوريا - إسلام صالح.

خط الهجوم : محمد الشامي - أحمد شرويدة - محمد ماجد "أنوش" - سعيد مراد -  هيرمان كواو - حمادة ناصر.

وتم استبعاد كلًا من: أحمد سالم صافي - أحمد شكري للإصابة، وأحمد جمعة - عبدالله جمعة للإيقاف، وكل من موسى داو - رمزى صالح لأسباب فنية.  

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التحرير

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