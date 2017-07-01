بالفيديو.. شارموفرز يُحيي افتتاح مونديال السلة للشباب بأغنية جديدة

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أحيا فريق «شارموفرز»، الغنائي حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 حتى 9 يوليو الجاري.

ويشهد الافتتاح حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الأندية.

وتنتشر قوات الأمن، بكثافة أمام بوابات ستاد القاهرة، والصالة المغطاة، في ظل حضور جماهيري كبير.

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وتنقسم البطولة الى 4 مجموعات حيث يشهد اليوم الأول من البطولة 8 مباريات على مستوى مجموعات البطولة الأربعة حيث يلتقي في المجموعة الأولى كلا من منتخب نيوزيلاندا مع نظيره الكوري ومنتخب الأرجنتين مع نظيرةه الفرنسي.

