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بالفيديو.. لحظة وصول «السيسي» لحفل افتتاح مونديال السلة للشباب

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بالفيديو.. لحظة وصول «السيسي» لحفل افتتاح مونديال السلة للشباب بالفيديو.. لحظة وصول «السيسي» لحفل افتتاح مونديال السلة للشباب

التحرير

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حرص الرئيس عبد الفتاح ، على حضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة، للشباب تحت 19 سنة، والتي تستضيفها في الفترة من 1 حتى 9 يوليو الجاري.

ويشهد الافتتاح حضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الأندية.

وتنتشر قوات الأمن، بكثافة أمام بوابات القاهرة، والصالة المغطاة، في ظل حضور جماهيري كبير.

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وتنقسم البطولة الى 4 مجموعات حيث يشهد اليوم الأول من البطولة 8 مباريات على مستوى مجموعات البطولة الأربعة حيث يلتقي في المجموعة الأولى كلا من منتخب نيوزيلاندا مع  نظيره الكوري ومنتخب الأرجنتين مع نظيرةه الفرنسي.

 

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التحرير

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