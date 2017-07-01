بالفيديو.. لحظة وصول «السيسي» لحفل افتتاح مونديال السلة للشباب

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة، للشباب تحت 19 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 حتى 9 يوليو الجاري.

ويشهد الافتتاح حضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الأندية.

وتنتشر قوات الأمن، بكثافة أمام بوابات ستاد القاهرة، والصالة المغطاة، في ظل حضور جماهيري كبير.

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وتنقسم البطولة الى 4 مجموعات حيث يشهد اليوم الأول من البطولة 8 مباريات على مستوى مجموعات البطولة الأربعة حيث يلتقي في المجموعة الأولى كلا من منتخب نيوزيلاندا مع نظيره الكوري ومنتخب الأرجنتين مع نظيرةه الفرنسي.