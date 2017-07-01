مارادونا يهاجم قطر: «كرة القدم لا تشترى بالرشاوي»

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هاجم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، قطر على خلفية دفعها رشاوي لنيل حق تنظيم كأس العالم 2022.

وقال مارادونا، في مقابلة مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية نشرت السبت: "على القطريين أن يدركوا أن كرة القدم، خاصة كأس العالم، يجب ألا تُشترى بالرشاوي".

وتأتي تصريحات مارادونا بعد مرور عدة أيام عن كشف محقق أمريكي عن دفع قطر رشاوى بصورة مباشرة وغير مباشرة للفوز بتنظيم كأس العالم 2022.

وأضاف مارادونا: "تابعت التقرير الأخير للمحقق الأمريكي جارسيا والتجاوزات الكبيرة من الجانب القطري في التعامل مع كرة القدم بهذا الشكل التجاري القاتل لمتعة كرة القدم. أطالب بأن نُبعد متعة كرة القدم عن الرشاوى وغسيل الأموال الذي يطاردها في الكثير من الأماكن".

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وتساءل مارادونا عن السبب في قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار دولتين بشكل مباشر لتنظيم مونديالي 2018، و2022، فهي المرة الأولى التي يتم فيها الاقتراع على تنظيم بطولتين معا.

وقال "هذا الأمر مثار ريبة وشك كبيرين، يدفعني إلى القول إن الرشوة كانت كبيرة لأعضاء الاتحاد الدولي في هذا الشأن، وهنا أقصد الرشوة من الجانب القطري لعدد كبير من مسؤولي الاتحاد الدولي، وهو ما بدأ يتكشف يوماً بعد الآخر".

وتابع "يجب على القطريين أن يعترفوا بأنهم أخطأوا، وأن يقوموا بتصحيح هذا الخطأ".