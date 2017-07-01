وزير النقل: ملتزمون بعدم رفع أسعار خدمات المترو والسكك الحديدية

كتب- محمد غايات:

قال وزير النقل المهندس هشام عرفات، إن القطاع ملتزم بعدم زيادة أسعار المترو والسكك الحديدية في الوقت الراهن، مشددًا على أن التركيز الحالي منصب على تدعيم البنية الأساسية والتحتية للسكك الحديدية واستقدام جرارات جديدة ستعطي دفعة في مجال نقل البضائع.

وأضاف عرفات- في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات اليوم السبت - أن مصر تستورد ما يقرب من 43 ألف طن يوميا من السولار منهم 20 ألف طن للنقل فقط، بقيمة 500 دولار للطن، بما يعني أن تكلفة لتر السولار تصل إلى 7 جنيهات و30 قرشا، في حين ما يتم طرحه بعد الزيادة الأخيرة بقيمة ثلاث جنيهات و65 قرشا أي وجود دعم بقيمة 50%.

وأوضح أن وزارة النقل ستركز خلال الفترة القادمة على استقدام جرارات جديدة ستنعكس في النهاية على سعر الخدمة المقدمة للمواطن، مضيفا: "رفع أسعار الوقود دواء مر ولكن لابد منه".

وأشار وزير النقل إلى أن رئيس الوزراء وجه المحافظين والأجهزة المحلية بمراقبة حثيثة للأسواق وأسعار نقل الركاب، حتى لا يكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار.