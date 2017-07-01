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فيديو| السيسي يفتتح بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة

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فيديو| السيسي يفتتح بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة فيديو| السيسي يفتتح بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة

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وصل الرئيس عبد الفتاح ، إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، لافتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت سنة 19 سنة، والمقامة في القاهرة، اليوم السبت، والتي تستمر حتي التاسع من يوليو الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا.

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وتنقسم البطولة الى أربع مجموعات حيث يشهد اليوم الأول من البطولة 8 مباريات على مستوى مجموعات البطولة الأربع، حيث يلتقي في المجموعة الأولى كل من منتخب نيوزيلاندا مع نظيره الكوري ومنتخب الأرجنتين مع نظيره الفرنسي.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب مع نظيره البورتريكي، ومنتخب ألمانيا مع  ليتوانيا، وعلى مستوى المجموعة الثالثة يلتقى منتخبا اليابان وإسبانيا، ومنتخب كندا مع نظيره المالي، في حين  يلتقي منتخب إيران مع نظيره الأمريكي ، ومنتخب إيطاليا مع نظيره الأنجولي في منافسات المجموعة الرابعة.

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