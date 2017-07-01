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طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تأخر تركيب العداد الكودي

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طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تأخر تركيب العداد الكودي طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تأخر تركيب العداد الكودي

التحرير

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تقدم النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن تراجع عن تنفيذ قرارات تركيب العدادات الكودية، وزيادة سعر التأشيرة السياحية.

وقال الصفتي، إن الحكومة تصدر قرارات ثم نفاجأ بأنها أعلنت إلغاء القرار أو عدم تنفيذه دون إبداء أسباب واضحة لذلك، وهو ما يدل على التخبط الواضح لدى الحكومة وعدم جديتها وتحرريها الدقة في اتخاذ قراراتها.

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وأشار إلى أن وزارة السياحة كانت قد اتخذت قرارا بزيادة سعر تأشيرة السياحة في شهر فبراير من العام الماضي، بينما تراجعت عنه في 21 مارس من العام الحالي، بحجة أن قرار إلغاء زيادة رسوم التأشيرة يصب في صالح القطاع السياحي، ويزيد من التدفقات السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، أن وزارة الكهرباء كانت تخطط للانتهاء من تركيب 10 ملايين عداد مسبوق الدفع لتنظيم استهلاك المواطنين، ولكن لم تقم بتركيبه حتى الآن، على الرغم من تلقيها طلبات عديدة من المواطنين لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، متسائلًا: لماذا أصبحت الحكومة لا تعمل لصالح المواطن ودائمًا عند اتخاذ قرارات تعود مرة أخرى فيها قبل بدء تنفيذه؟.

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التحرير

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