لمخالفة السعر الرسمي.. غلق 3 مستودعات بوتاجاز بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أصدر محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، قرارًا بغلق 3 مستودعات بوتاجاز في منطقتي العامرية ومينا البصل، وتوزيع حصتها على المستودعات الأخرى، لمخالفتها الأسعار المقررة لبيع الأسطوانات، بعد التسعيرة المعتمدة الجديدة.

جاء هذا القرار في أعقاب رصد غرفة عمليات المحافظة ومباحث التموين مخالفات العاملين بالمستودعات الثلاثة.

وحررت بذلك المحاضر أرقام "١٧٤٦٣ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية أول، و١٧٤٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية أول، و١٣٢٣٤ لسنة ٢٠١٧ جنح مينا البصل"، فيما حولت إلى النيابة العامة للتحقيق.

وشدد المحافظ، في السياق، على أنه تم تخصيص مفتشين من قبل الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة والتموين ومباحث التموين، وذلك للمراقبة المستمرة على مستودعات البوتاجاز والتأكد من وصول الأسطوانات بالسعر الرسمي للمواطنين.

يذكر أن المحافظ اعتمد القرار رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي سعة ١٢.٥ كجم بسعر ٣٠ جنيهًا من المستودع، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة ٢٥ كجم بسعر ٦٠ جنيهًا من المستودع.​