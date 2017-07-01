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الإسكندرية تخصص 60 أتوبيسًا لنقل مشجعي منتخب "السلة" إلى القاهرة

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الإسكندرية تخصص 60 أتوبيسًا لنقل مشجعي منتخب "السلة" إلى القاهرة

07:58 م السبت 01 يوليو 2017

الإسكندرية – محمد عامر:

كلف محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم السبت، الدكتور محمد عرابي وكيل وزارة الشباب والرياضة في المحافظة، بتقديم الدعم اللازم لجميع الهيئات الرياضية السكندرية المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة تحت سن 19 سنة، والتي تستضيفها خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو الجاري.

وقرر المحافظ تخصيص 60 أتوبيسًا لنقل مشجعي من الإسكندرية إلى مجمع الصالات باستاد القاهرة لتشجيع ومؤازرة المنتخب، لافتًا إلى أن تلك البطولات من شأنها أن تنقل صورة مميزة ومشرفة لمصر أمام متابعي البطولة داخل الاستاد وعبر القنوات الفضائية.

ودعا المحافظ جماهير الرياضة المصرية والسكندرية لمتابعة البطولة ومؤازرة المنتخب والاستمتاع بأداء أفضل 16 فريقًا على مستوى العالم في كرة السلة، مشددًا على ضرورة التحلي بالروح الرياضية وإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفال من الإسكندرية 1406 مشجعين من جميع النوادي ومراكز الشباب على مستوى المحافظة لتشجيع ورفع الروح المعنوية للمنتخب المصري.

يشار إلى أن البطولة يشارك فيها 16 منتخبًا يمثلون منتخبات مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وليتوانيا، واليابان، ونيوزيلندا، وإيران، وبورتريكو، والأرجنتين، ومالي، وأستراليا، وأنجولا.​

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