محافظ البحيرة توجه بحماية لوحة مسجد أبو شوشة الفرعونية (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

وجهت محافظ البحيرة، المهندسة نادية عبده، بالحفاظ على اللوحة الأثرية النادرة التي اكُتشفت أسفل مئذنة مسجد أبو شوشة بقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية، وذلك لما تمثله من قيمة أثرية وتاريخية باعتبارها ثاني أهم اكتشاف لمخطوطات باللغة الهيروغليفية في محافظة البحيرة بعد حجر رشيد الأثري.

كما وجهت المحافظ بإعادة تجميع وتركيب المئذنة الأثرية التي وجدت اللوحة بأحد أعمدة أساساتها.

وتعتبر اللوحة من أهم الآثار التي عُثر عليها بمركز المحمودية، وهي عبارة عن لوحة من حجر الكوارتزيت، بطول 2,48 م وعرض 51 سم، وعليها نقوش باللغة الهيروغلوفية لنص يوضح تقديم قرابين للإله من نبيذ وبط وأوز وطيور مهاجرة وذهب وشعير وقمح.

ومسجد أبو شوشة الذي اكتشفت اللوحة داخله يقع على النيل "فرع رشيد" في قرية ديروط بحري مركز المحمودية، أنشأه الأمير عيسى العادلي سنة 961 هجرية، وتوالت عليه الترميمات على يد سعادة عبدالله بك المنياوي في بداية القرن التاسع عشر، وكان آخر تجديد للمسجد في العام 2003 بجهود أهالي القرية الذاتية.

ولم يتبق من المسجد الأثري سوى المئذنة التي تتم حاليًا إعادة فكها وبنائها.