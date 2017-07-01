وزير التموين: قرار وزاري غدًا بتغليظ العقوبة على التلاعب في السلع المدعمة

القاهرة- (مصراوي):

حذر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من التلاعب في السلع المدعمة، لافتًا إلى صدور قرار وزاري غدًا الأحد بتغليظ العقوبة والتصدي للمتلاعبين في السلع المدعمة.

وأشار مصيلحي، في مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء، إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، مشددًا على أنه "لا زيادة فى رغيف الخبز المدعم".

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء، نفى اليوم السبت، تحمل أصحاب البطاقات التموينية زيادة في أسعار نقل السلع المدعمة، بعد تحريك أسعار المحروقات، أو وجود زيادات في رغيف الخبز.

وأقر مجلس الوزراء، الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتُعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.