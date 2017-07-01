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ضاحي خلفان يغرد عن حوار مع "حاكم قطري جديد"

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مصراوي Masrawy

ضاحي خلفان يغرد عن حوار مع "حاكم قطري جديد"

07:44 م السبت 01 يوليو 2017

كتب – محمد الصباغ:

قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، إن دول "السلام" الخليجية لا تتعامل مع الجماعات الإرهابية ولا تتعامل مع الذين يتعاملون مع الإرهابيين، وذلك في أعقاب تصريحات لوزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال فيها إن المطالب التي قدمتها دول والبحرين ومصر والإمارات من أجل إنهاء الأزمة الخليجية، هي مطالب قدمت لكي "تُرفض".

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إنه وبعد سنوات مما وصفه بالمماطلة القطرية فإن الحوار مع الدوحة "لعب عيال". وتابع أن بعد غد الإثنين هو يوم "الحزم"، في إشارة إلى انتهاء المهلة التي أعطتها الدول الأربعة لقطر من أجل تنفيذ 13 مطلبًا أبرزهم تسليم الإرهابيين على أراضيها والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية وإغلاق قناة الجزيرة.

وكتب خلفان "الحزم 3/7....اما نعم وإلا الى اللقاء مع حاكم قطري جديد".

ثم وجه رئيس شرطة دبي السابق، حديثه إلى الشركات التي تعمل في الدوحة وقال إن عليها الاختيار بين الدوحة و"دول السلام الخليجي".

وقطعت دول عربية وإسلامية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ الخامس من يونيو السابق، فيما فرضت دول السعودية والبحرين والإمارات ما يشبع العزلة على الإمارة الخليجية بعد إغلاق حدودها البرية والبحرية وإغلاق مجالاتها الجوية أمام الدوحة، متهمين إياها بدعم الإرهاب والتعاون مع إيران من أجل خلق عدم استقرار في المنطقة.

وكانت مجلة الأهرام العربي كشفت يوم الخميس، عن إجراءات تأديبية تعتزم الدول الأربع اتخاذها ضد قطر حال رفضها المطالب المقطمة إليها وتشمل مقاطعة اقتصادية وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وتجميد ودائع الدوحة في الدول المقاطعة، بجانب إنشاء قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين.

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