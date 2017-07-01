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إجلاء ألفي شخص من مطار رواسي بباريس إثر تسلل شخص إلى المنطقة الأمنية

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مصراوي Masrawy

إجلاء ألفي شخص من مطار رواسي بباريس إثر تسلل شخص إلى المنطقة الأمنية

07:42 م السبت 01 يوليو 2017

إجلاء ألفي شخص من مطار رواسي بباريس إثر تسلل شخص إلى المنطقة الأمنية

-صورة من الارشيف تعود الى آب/اغسطس 2014 من مطار رو

 

باريس – (أ ف ب):

 

 

أجُلي نحو ألفي شخص بعد ظهر السبت من المحطة 2إف بمطار رواسي شارل ديغول بباريس وتم تأخير 20 رحلة إثر تسلل شخص إلى "المنطقة الخاصة" بدون أن يمر عبر المراقبة الأمنية، بحسب ما أفادت مصادر ملاحية.

وأوضح أحد هذه المصادر أنه "نحو الساعة 15,15 (13,15 ت غ) اجتاز شخص بوابات اللاعودة في الاتجاه المعاكس. ولأنه لم يعثر على الشخص اضطررنا للإجلاء (..) للتثبت من أنه لم يتم وضع أي شيء في المنطقة" الخاصة.

وأضاف المصدر "كانت البوابة تحت حراسة عنصر أمن غادر موقعه بدون إبلاغ رؤسائه".

وأوضح أن الحادث أدى إلى تأخير عشرين رحلة.

وأفاد مصدر ثانٍ بأن نحو ألفي شخص تم إجلاؤهم من المنطقة "الخاصة" التي لا يمكن دخولها إلا بعد إجراءات الأمن التي تسبق المغادرة.

وقالت المصادر أن العملية تجري "في هدوء وبلا ".

ومطار رواسي شارل ديغول الواقع شمال شرق باريس هو ثاني أكبر مطارات أوروبا ويمر بقاعات المغادرة الثماني في المطار يوميا نحو 180 ألف مسافر.

 

هذا المحتوى من

AFP

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