الإسماعيلي يضم 18 لاعبًا لمواجهة بتروجت غدًا

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أستقر أبو طالب العيسوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على قائمة الفريق، لمواجهة نظيره بتروجت غدًا في الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلًا من: محمد عواد – محمد مجدى – حسنى عبد ربه – محمود المتولى – ابراهيم حسن – محمد هاشم – احمد جمال – كريم بامبو – نادر رمضان – محمد فتحى – باهر محمدى – بهاء مجدى – اسلام عبد النعيم – عماد حمدى – وجية عبد الحكيم – احمد ايمن – احمد الصعيدى – ريتشارد بافور.
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ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة فريق بتروجت غدًا الأحد، على ملعب الإسماعيلية، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.