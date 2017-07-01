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الإسماعيلي يضم 18 لاعبًا لمواجهة بتروجت غدًا

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الإسماعيلي يضم 18 لاعبًا لمواجهة بتروجت غدًا الإسماعيلي يضم 18 لاعبًا لمواجهة بتروجت غدًا

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أستقر أبو طالب العيسوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على قائمة الفريق، لمواجهة نظيره بتروجت غدًا في الدوري الممتاز. 

وضمت القائمة كلًا من: محمد عواد – محمد مجدى – حسنى عبد ربه – محمود المتولى – ابراهيم حسن – محمد هاشم – احمد جمال –  كريم بامبو – نادر رمضان – محمد فتحى – باهر محمدى – بهاء مجدى – اسلام عبد النعيم – عماد حمدى – وجية عبد الحكيم – احمد ايمن – احمد الصعيدى – ريتشارد بافور.

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ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة فريق بتروجت غدًا الأحد، على ملعب الإسماعيلية، في تمام  الساعة السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز. 

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التحرير

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