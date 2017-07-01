تشيلسي يجهز 125 مليون إسترليني لشراء هذا الثلاثي

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يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي، بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، إلى دفع 125 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية "ميركاتو".

ونشر صحيفة "ذا صن" البريطاني، اليوم السبت، أن إدارة البلوز سوف تستعد لدفع 125 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الحالي، من أجل ضم الثلاثي، تيمو باكايوكو لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي، وأنطونيو رودريجير مدافع فريق روما الإيطالي، واليكس ساندرو ظهير أيمن فريق يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة، بأن تشيلسي سينفق 35 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم الفرنسي باكايوكو، و30 مليون من أجل ضم الإسباني رودريجير، و60 مليون من أجل التعاقد مع البرازيلي ساندرو.

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واختتمت الصحيفة، بأن كونتي يضغط على إدارة النادي الإنجليزي، من أجل تنفيذ رغباته خلال الميركاتو الحالي، للحفاظ على لقب البريميرليج الذي توج به الفريق الموسم الماضي.

يذكر أن تشيلسي توج باللقلب السادس له في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والأول للمدرب الإيطالي في مسيرته التدريبية.