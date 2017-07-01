التعادل الإيجابي يحسم موقعة «فيتا والترجي» في دوري الأبطال

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حسم التعادل الإيجابي، مباراة الترجي التونسي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت، على ملعب الشهداء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم فريق الترجي في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب طه ياسين، ثم عادل الفريق الكونغولي النتيجة في الدقيقة الـ24 عن طريق اللاعب تادي ايتي كاياما، وفي الدقيقة الـ31 يحرز كاياما هدف التقدم للفريق الكونغولي، قبل أن يعادل الترجي النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق طه ياسين.

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وبتلك النتيجة يرفع الترجي رصيده إلى النقطة الـ9 في المركز الأول، فيما يرفع فيتا كلوب رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الأخير.