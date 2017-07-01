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فيديو| الوداد يدهس القطن في انتظار زاناكو بـ«جولة الحسم»

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فيديو| الوداد يدهس القطن في انتظار زاناكو بـ«جولة الحسم» فيديو| الوداد يدهس القطن في انتظار زاناكو بـ«جولة الحسم»

التحرير

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تمكن الوداد المغربي، من الفوز على مضيفه القطن الكاميروني بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «رومدا ادجيا» ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أشرف بنشرقي الهدف الأول للوداد في الدقيقة 43، ثم أضاف نعيم أعراب الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

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بهذه النتيجة، رفع الوداد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف زاناكو المتصدر برصيد 11 نقطة، بينما هبط النادي الأهلي للمركز الثالث برصيد 8 نقاط، قبل نهاية دور المجموعات بمباراة واحدة.

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التحرير

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