سان جيرمان يسعى لشراء «رورديجيز» للحفاظ على «فيراتي»

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ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم السبت، إن نادي باريس سان جيرمان، يرغب في ضم الدولي الكولومبي، خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع ريال مدريد، بشأن ضم اللاعب الكولومبي عن طريق وكيل أعماله.

وأضافت الصحيفة، أن رودريجيز وافق على انتقاله إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وذكرت الصحيفة أن النادي الإسباني طلب 75 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن لاعبه إلا أن إدارة النادي الفرنسي ترغب في خفض القيمة إلى 60 مليون.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة، فإن النادي الفرنسي يرى إن صفقة رودريجيز ستكون سبب قوي من أجل الحفاظ على الإيطالي ماركو فيراتي، بعد أن تقدم نادي برشلونة الإسباني بعرض رسمي للتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي، وأبلغ اللاعب إدارة النادي عن رغبته في الرحيل.