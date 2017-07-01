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وزير الخارجية يبحث التعاون الثنائي مع نظيره الصومالي

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يبحث التعاون الثنائي مع نظيره الصومالي

07:27 م السبت 01 يوليو 2017

وزير الخارجية يبحث التعاون الثنائي مع نظيره الصومالي

القاهرة - (د ب أ):

بحث سامح شكري وزير الخارجية، السبت، مع يوسف جاراد وزير خارجية الصومال التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعم الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية بالاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وحرص شكري على التعرف على آخر تطورات الأوضاع في الصومال، وتقييم وزير خارجية الصومال لمخرجات مؤتمر لندن حول الصومال والذي عقد في مايو 2017.

وصرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري جدد التهنئة لنظيره الصومالي على تولي مهام منصبه، ووجه الدعوة له مجددا لزيارة في أقرب فرصة ممكنة.

كما أكد وزير الخارجية أهمية تضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجه الصومال سواء تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو بناء مؤسسات الدولة أو السعي لتحقيق التنمية، مشددا على استمرار الدعم المصري للصومال خاصة في مجال بناء القدرات.

من جهته، أكد الوزير الصومالي على أن الانتخابات الرئاسية في الصومال عقدت بنجاح، وتم انتخاب رئيس جديد للصومال يحظى بدعم شعبي كبير خاصة في أوساط الشباب مع وجود مجلس للوزراء يعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة ويطبق معايير عالية لمكافحة الفساد.

كما أشار الوزير الصومالي إلى مكافحة حكومته لظاهرة الإرهاب المتمثل في أنشطة حركة الشباب وداعش. وفيما يتعلق بعلاقات الصومال الخارجية، نوه إلى أن بلاده ليست متحالفة مع أي طرف خارجي ضد طرف آخر، وإنما تسعى للتعاون مع كل دولة تقدم يد المساعدة للصومال مع تبني مواقف محايدة تجاه كافة الأطراف.

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