أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بوتين لأمير قطر: "الدبلوماسية" هي السبيل الوحيد لإعادة العلاقات مع دول الخليج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين لأمير قطر: "الدبلوماسية" هي السبيل الوحيد لإعادة العلاقات مع دول الخليج

07:21 م السبت 01 يوليو 2017

القاهرة – (مصراوي)

قال موقع الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيًا، اليوم السبت، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة الأزمة الحالية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين وعديد من الدول العربية والإسلامية.

وشدد بوتين على أهمية الجهود الدبلوماسية والسياسية الساعية للتغلب على الخلافات وعودة الأمور إلى طبيعتها وسط هذا الموقف المتأزم.

وأضاف بيان للكرملين أن بوتين وتميم ناقشا قضايا أخرى مشتركة مثل التعاون القطري الروسي، مع التأكيد على تنفيذ عدد من المشروعات "الواعدة" بعضها في مجالي الاستثمار والطاقة.

وجاء ذلك بعد اتصال آخر مع ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ناقش فيه بوتين أيضًا الأزمة الخليجية. كما أكدا على ضرورة الحوار المباشر بين جميع الأطراف في التوتر الحالي.

وقطعت دول عربية وإسلامية على رأسها والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر يوم 5 يونيو الماضي، متهمين الإمارة الخليجية بدعم الإرهاب والتعاون مع إيران وزعزعة استقرار المنطقة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطر: المطالب الخليجية قدمت لكي

    قطر: المطالب الخليجية قدمت لكي "تُرفض" ومشهود لنا في "مكافحة الإرهاب"

    أخبار
  • بوتين وملك البحرين يؤكدان أهمية الحوار المباشر لحل أزمة قطر

    بوتين وملك البحرين يؤكدان أهمية الحوار المباشر لحل أزمة قطر

    أخبار
  • معارضة قطرية: الدوحة دربت إرهابيين على تنفيذ هجمات في دول عربية

    معارضة قطرية: الدوحة دربت إرهابيين على تنفيذ هجمات في دول عربية

    أخبار
  • المتحدث باسم الكرملين: من المرجح أن يلتقي بوتين وأردوغان على هامش قمة الـ20

    المتحدث باسم الكرملين: من المرجح أن يلتقي بوتين وأردوغان على هامش

    أخبار

إعلان

d1c88463b8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية

صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم