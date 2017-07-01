بوتين لأمير قطر: "الدبلوماسية" هي السبيل الوحيد لإعادة العلاقات مع دول الخليج

القاهرة – (مصراوي)

قال موقع الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيًا، اليوم السبت، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة الأزمة الحالية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين وعديد من الدول العربية والإسلامية.

وشدد بوتين على أهمية الجهود الدبلوماسية والسياسية الساعية للتغلب على الخلافات وعودة الأمور إلى طبيعتها وسط هذا الموقف المتأزم.

وأضاف بيان للكرملين أن بوتين وتميم ناقشا قضايا أخرى مشتركة مثل التعاون القطري الروسي، مع التأكيد على تنفيذ عدد من المشروعات "الواعدة" بعضها في مجالي الاستثمار والطاقة.

وجاء ذلك بعد اتصال آخر مع ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ناقش فيه بوتين أيضًا الأزمة الخليجية. كما أكدا على ضرورة الحوار المباشر بين جميع الأطراف في التوتر الحالي.

وقطعت دول عربية وإسلامية على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر يوم 5 يونيو الماضي، متهمين الإمارة الخليجية بدعم الإرهاب والتعاون مع إيران وزعزعة استقرار المنطقة.