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طلب إحاطة لوزير النقل بشأن قطارات «الإسماعيلية - السويس»

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طلب إحاطة لوزير النقل بشأن قطارات «الإسماعيلية - السويس» طلب إحاطة لوزير النقل بشأن قطارات «الإسماعيلية - السويس»

التحرير

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تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير النقل بسبب الإهمال الجسيم والحالة المزرية للقطارات العاملة على خط سكك حديد الإسماعيلية - السويس.

وقال عمارة، فى طلبه، إن هناك حالة من الإهمال الجسيم غير مبررة تتعرض له قطارات خط الإسماعيلية - السويس، لافتًا إلى أن القطارات العاملة على هذا الخط أصبحت وسيلة نقل غير آدمية، فعادة ما تتأخر هذه القطارات عن موعدها لمدة تصل لثلاث ساعات عن مواعيدها المقررة لها على جدول التشغيل، وفى بعض الأحيان لا يصل أى قطار، وتُلغى الرحلة برمتها، ما يؤثر على سير الحياة اليومية للمواطنين بشكل غير مقبول.

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وتابع: "أغلب المحطات التى تمر عليها القطارات تعانى من تهالك فى البنية التحتية ولا يتوفر فيها أدنى شروط الأمان وغير مؤهلة لاستقبال القطارات بالأساس، ولا يوجد بها أى أرصفة لانتظار المواطنين فيضطر الأهالى للانتظار على خطوط السكك الحديدية، ما يعرضهم للخطر".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحالة الداخلية للقطارات تعد أسوأ بكثير من حالة المحطات والعاملين بها، فالقطارات وصلت لحالة يُرثى لها، خاصة في ظل الإهمال والتقصير الشديد وعدم القيام بالصيانة الدورية للمقاعد وأبواب القطار وتحطم النوافذ، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعرض المواطنين للخطر الدائم.

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التحرير

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