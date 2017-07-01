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«عليا الوفد» تتمسك بالـ«البدوي» رئيسًا

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«عليا الوفد» تتمسك بالـ«البدوي» رئيسًا «عليا الوفد» تتمسك بالـ«البدوي» رئيسًا

التحرير

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قال محمد فؤاد، المتحدث الرسمي بحزب الوفد، أن الحزب اجتمع اليوم برئاسة الدكتور السيد البدوي، مع كل من  الهيئة العليا، والمجلس التنفيذى، واتحادى المرأة والشباب لإعلان بعض القرارات الهامة بالمقر  الرئيسى للحزب.

وأشار فؤاد، إلى أن رئيس الحزب استعرض خلال الاجتماع مواقف الحزب السياسية في المراحل الماضية، وأعلن عن قرارين هامين وهما: "اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في اغسطس، وانتخاب نائب الرئيس، و السكرتير العام وأمين الصندوق والهيئة العليا في ذات التوقيت".

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وأوضح المتحدث الرسمي بحزب الوفد، أنه في ظل  حالة من الاعتراض الشديد ومناشدات متعددة من الحضور، تم اختصار الاجتماع على الهيئة العليا فقط، لافتًا إلى أنه بعد مناقشات مستفيضة، رفضت الهيئة العليا بالاجماع اجراء الانتخابات المبكرة متمسكة بالدكتور السيد البدوي رئيسا للحزب إلى نهاية مدته بإجماع الحضور.

وتابع: "قد تطرق الاجتماع ايضًا إلى استقالة المستشار بهاء أبو شقة، وأعرب الحضور عن تقديرهم الشديد له، ورفضهم لاستقالته موجهين له الدعوة للعودة".

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