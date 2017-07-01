محافظ الإسكندرية: 60 أتوبيسًا لنقل المشجعين لدعم منتخب كرة السلة

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كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد رضا عرابي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتقديم كل الدعم اللازم لجميع الهيئات الرياضية السكندرية المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة تحت سن 19 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو 2017، والتي ستقام على مجمع الصالات باستاد القاهرة.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم السبت، إنه تم توجيه 60 أتوبيسًا لنقل مشجعي المنتخب المصري من الإسكندرية إلى مجمع الصالات باستاد القاهرة لتشجيع ومؤازرة المنتخب.

وأشاد سلطان بهذه البطولات المميزة التي من شأنها أن تنقل صورة مميزة ومشرفة لمصر أمام متابعى البطولة داخل الاستاد وعبر القنوات الفضائية، داعيا جماهير الرياضة المصرية والسكندرية لمتابعة البطولة ومؤازرة المنتخب المصرى والاستمتاع بأداء أفضل 16 فريقا على مستوى العالم في كرة السلة، مشيرًا إلى أن الجماهير تضفى على البطولات روح الحماس.

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وتمنى سلطان للاعبي المنتخب التوفيق فى مبارياتهم وتحقيق الفوز وإدخال البسمة على الشعب المصري ورفع اسم مصر عاليا، وبذل أقصى ما في وسعهم من جهد لتحقيق الفوز فى مباريات البطولة.

يشارك فى البطولة 16 منتخبا يمثلون منتخبات مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وليتوانيا واليابان ونيوزيلندا وإيران وبورتريكو والأرجنتين ومالى وأستراليا وانجولا، ويشارك في الاحتفال من الإسكندرية 1406 مشجعين من جميع النوادي ومراكز الشباب على مستوى المحافظة لتشجيع ورفع الروح المعنوية للمنتخب المصري.