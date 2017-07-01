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«الصحفيين»: استدعاء أمن النقابة للتحقيق في بث قنوات إخوانية لاعتصام تيران وصنافير

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«الصحفيين»: استدعاء أمن النقابة للتحقيق في بث قنوات إخوانية لاعتصام تيران وصنافير «الصحفيين»: استدعاء أمن النقابة للتحقيق في بث قنوات إخوانية لاعتصام تيران وصنافير

التحرير

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تستأنف لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين المٌشكلة برئاسة خالد ميري، وكيل أول النقابة، وعضوية حاتم زكريا، السكرتير العام للنقابة، والمستشار باسم الطيب نائب رئيس مجلس الدولة، اعمالها الأربعاء المقبل، لبحث وقائع بث اعتصام نقابة الصحفيين على قنوات على علاقة بجماعة الاخوان مثل الجزيرة.

وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن لجنة التحقيق النقابية أوقفت عملها خلال الأيام الماضية بسبب أجازة عيد الفطر، إلى جانب سفر المستشار باسم الطيب لألمانيا للعلاج، منوهاً ان اللجنة ستواصل عملها الأربعاء القادم، مشيراً أنه تم الاستماع لأقوال عدد من الصحفيين ممن شاهدوا الواقعة لسؤالهم بشأن دخول قنوات اخوانية لبث اعتصام الصحفيين.

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وأضاف زكريا فى تصريحات لـ"التحرير"، أن اللجنة سوف تستمع لأقوال عمال المقاولين العرب العاملين بالمبنى، مشيراً أنه فى ضوء الشهادات والأقوال التى يتم الاستماع إليها سٌتحدد اللجنة موعد الانتهاء من تقريرها، قائلاً "إذا رآت اللجنة أنه تم استيفاء سماع كل الشهادات ستنهى تقريرها فى أقرب وقت".

وكانت نقابة الصحفيين قد قررت تشكيل لجنة برئاسة خالد ميري للتحقيق فى وقائع بث قنوات إخوانية اعتصام نقابة الصحفيين اعتراضاً على مناقشة البرلمان اتفاقية تيران وصنافير.

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التحرير

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