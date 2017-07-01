وكيل الأزهر: المسيحية احتضنت الإسلام في بداية الدعوة

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شارك الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، في الملتقى المسيحي الإسلامي، الذي تنظمه جامعة سيدة اللويزة بلبنان على مدار يومين والذي يتلاقى مع المؤتمر الدولي الذي عقده الأزهر الشريف تحت عنوان «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل».

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استعرض وكيل الأزهر العلاقة التاريخية بين الإسلام والمسيحية، ثم تحدث عن بعض جهود الأزهر الشريف في إطار الحوار الإسلامي المسيحي، وعلاقة الأزهر بالكنائس الشرقية والغربية ومساعيه لتعزيز التعايش في ضوء المشتركات الإنسانية وتبني ثقافة الحوار والتسامح بديلا عن استخدام القوة وفرض الوصاية على الشعوب.

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وقال شومان إن علاقة الإسلام بالمسيحية توطدت عمليا من خلال بعض المواقف التي أظهرت مدى التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين واعتراف كل منهما بالآخر واحترامه لمعتقده، لافتا أن المسيحية كانت هي الحاضنة الأولى للإسلام والمسلمين؛ حيث أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه حين اشتد عليهم الإيذاء في بداية الدعوة بالهجرة إلى الحبشة.