محافظ القليوبية: افتتاح مستشفى القناطر المركزي في يناير 2019
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تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم السبت، أعمال إنشاء مستشفى القناطر الخيرية المركزي برفقة الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، والمحاسب رجب النقيدي رئيس المدينة.
وقال المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المستشفى الجديد مقام على مساحة 4000 م2، بتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه وسيتم افتتاحه في يناير 2019، بعد تجهيزه بالكامل لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
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وشدد عشماوي على القائمين بتنفيذ الأعمال بالالتزام بالبرنامج الزمني المقرر حتى يتم الافتتاح في الموعد المحدد دون تأخير.