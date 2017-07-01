أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ القليوبية: افتتاح مستشفى القناطر المركزي في يناير 2019

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم السبت، أعمال إنشاء مستشفى القناطر الخيرية المركزي برفقة الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، والمحاسب رجب النقيدي رئيس المدينة.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المستشفى الجديد مقام على مساحة 4000 م2، بتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه وسيتم افتتاحه في يناير 2019، بعد تجهيزه بالكامل لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

شاهد أيضا
صور| محافظ القليوبية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف السياراتصور| محافظ القليوبية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف السيارات محافظ القليوبية لمسئولي المستشفيات: «يعني ايه نقول مفيش شاش ولا قطن»محافظ القليوبية لمسئولي المستشفيات: «يعني ايه نقول مفيش شاش ولا قطن» محافظ القليوبية: إزالة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100%محافظ القليوبية: إزالة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100% محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظةمحافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة

وشدد عشماوي على القائمين بتنفيذ الأعمال بالالتزام بالبرنامج الزمني المقرر حتى يتم الافتتاح في الموعد المحدد دون تأخير.

7256fc3736.jpg037c8660e0.jpg259a5edc23.jpg2bd77eb4ed.jpg57e8ae2604.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة