استئناف عمليات إخلاء مثلث ماسبيرو بعد هدنة عيد الفطر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تستكمل محافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة الإسكان عملية نقل سكان مثلث ماسبيرو إلى الأسمرات بداية من الأسبوع الجاري، وتواصل المحافظة أيضا تقديم البدائل المادية لباقي السكان ممن تقدموا باستمارات للحصول على بديل مادي.

ومن جانبه قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، إن المحافظة سوف تستكمل بداية من الأسبوع الحالي إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو تمهيدا لتطويرها، لافتا في تصريحات لـ "التحرير" إلى أنه سيتم نقل السكان الذين اختاروا الأسمرات كبديل عن الغرف التي يمتلكونها.

وأضاف عبد التواب أنه سيتم أيضا تسليم باقي الأهالي التعويض المادي الذي تم الإتفاق عليه خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى بكل الطرق إلى حل مشاكل السكان وتقديم البديل المناسب لهم، مؤكدا أنه لا توجدة مدة زمنية للإنتهاء من اخلاء المنطقة.

شاهد أيضا

في السياق ذاته قال مصباح حسن، أحد مؤسسي رابطة مثلث ماسبيرو، إن السكان الذين اختاروا الأسمرات كبديل لهم مستعدون لاستلام الوحدات في أي وقت، وأن باقي السكان الذين اختاروا البديل المادي في انتظار استلام الشيكات لاخلاء الغرف الخاصة بهم في مثلث ماسبيرو، لافتا إلى أنه مازالت هناك بعض المشكلات لم يتم حلها وخاصة لأصحاب البديل الثالث الذين اختاروا البقاء في مثلث ماسبيرو بعد التطوير، موضحا أن مشكلاتهم في ارتفاع سعر الوحدات بما لا يتناسب مع الدخل الخاص بهم.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة كانت قد بدات بالفعل في تسليم الأهالي وحدات سكنية بمنطقة الأسمرات، واتخذت من أجازة العيد هدنة حتى تواصل بعد ذلك عملية إخلاء المنطقة وتعويض السكان.

