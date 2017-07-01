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«عبد العال» يحيل 5 نواب للتحقيق بسبب مؤتمر المقاومة الإيرانية

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«عبد العال» يحيل 5 نواب للتحقيق بسبب مؤتمر المقاومة الإيرانية «عبد العال» يحيل 5 نواب للتحقيق بسبب مؤتمر المقاومة الإيرانية

التحرير

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قال المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، قرر إحالة الـ5 نواب الذين سافروا الى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية دون الحصول على إذن مسبق من البرلمان، إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معهم.

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وكشفت مصادر برلمانية، أمس الجمعة، عن شروع مجلس النواب فى التحقيق مع عدد من الأعضاء الذين خالفوا قرار هيئة مكتبه بشأن عدم المشاركة فى مؤتمر المعارضة الإيرانية الذى يعقد فى العاصمة الفرنسية باريس، لافتة إلى أن قائمة الأعضاء المنتظر التحقيق معهم النائب جمال عباس، والنائب البدرى ضيف، والنائب محمود محى الدين، والنائب مرتضى العربى، والنائب داود الوادى والنائب نعمان أحمد فتحى البدارى. 

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التحرير

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